Переехавший из Иркутска в США мужчина попал в перестрелку у ночного бара

IrkutskMedia, 24 мая. В сети появилась информация о перестрелке в американском ночном баре, участником которой стал переехавший из Иркутска в США мужчина. Как сообщается в тг-канале Mash (18+), мужчина вместе с семьей переехал в штаты три года назад.
Перестрелка произошла в Сиэтле. В момент случившегося мужчина находился рядом с баром, где произошла потасовка с применением оружия. По информации Mash, мужчина «словил» пулю в результате происшествия.
Ранее сообщалось, что в Октябрьский районный суд Иркутска поступило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Иркутского района по факту перестрелки в ходе ДТП. Материалы будут рассмотрены с участием присяжных заседателей. Фигурант обвиняется в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, а также угоне автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.