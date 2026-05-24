Спасатели снова выехали в район исчезновения семьи Усольцевых

Поиск супругов Усольцевых, пропавших вместе с пятилетней дочерью восемь месяцев назад в Партизанском районе Красноярского края, продолжается.
Речь пока не идет о масштабной поисковой операции, как осенью прошлого года, — сейчас специалисты выполняют точечные задачи, прочесывая по заявке следователей, определенные участки местности в окрестностях деревни Кутурчин.
Нынешний этап поиска начался 23 мая и продлится до 26-го. Участие принимают пять человек, задействовано четыре единицы техники.
«Вчера обследовали шесть квадратных километров леса, пропавшие не обнаружены, поиски продолжаются», — проинформировали 24 мая в краевом госучреждении «Спасатель».
Ранее, 15 и 16 мая сотрудники отряда работали в районе исчезновения семьи, исследуя тайгу в районе лога Мальвинка и горы Буратинка. Следов исчезнувшей семьи не нашли.
Ирина, Арина и Сергей Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в пеший поход. Несколько дней спустя начались их поиски. В операции участвовали свыше тысячи человек. Поиски оказались тщетными.
Главной версией сотрудников СК, расследующих уголовное дело об исчезновении семьи, все еще считается несчастный случай.