В Новосибирске ночью произошёл крупный пожар на складах

Ночью в Новосибирске загорелся склад и производственный комплекс на Богдана Хмельницкого, 69 и 69/1. Сообщение о возгорании поступило в 01:07.
Огонь охватил кровлю двухэтажной части здания, где располагались автомастерские и хранились автозапчасти. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.
Один охранник успел самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Пострадавших внутри здания не обнаружено.
Спасатели локализовали открытое горение к 02:23. Причины возгорания пока устанавливаются.