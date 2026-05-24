Курьер с бомбой: раскрыты три схемы обмана россиян со смертельным исходом

ФСБ предотвратила крупный теракт в Белгородской области — местную жительницу, завербованную украинскими агентами, готовили к роли смертницы. В спецслужбе раскрыли схему: украинские колл‑центры убеждают россиян, что те выполняют задания российских правоохранителей, и толкают их на преступление вслепую. В эксклюзивных интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников и криминалист Михаил Игнатов объяснили, как СБУ и ГУР превращают обычных людей в «живые бомбы».
Две главные схемы вербовки: от колл‑центров до психологов.
Подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что СБУ пользуется несколькими схемами, охотясь на россиян.
«Украинские спецслужбы, Главное управление разведки и Служба безопасности Украины не брезгуют никакими методами для ведения террористических действий против России. Финансовое и техническое обеспечение позволяет сотрудникам украинских спецслужб задействовать мошеннические колл‑центры, которые обладают обширной базой лиц, ранее попадавших на крючок мошенников и вступавших с ними в контакт. Именно им в первую очередь уделяется максимум внимания: их повторно обзванивают, разыскивают их новые телефоны, места жительства и работают с ними очень предметно и жёстко, снова втягивая в мошеннические схемы либо обещают вернуть утраченные денежные средства. В некоторых случаях угрожают близким родственникам расправой, применяют всевозможные методы. Они находят психологически слабых людей, на которых можно надавить, которых можно заставить или спровоцировать, и используют их для совершения террористических актов», — сказал он.
«Используют втёмную»: как посылка превращается в бомбу.
Иванников подчеркнул, что своих пособников украинские спецслужбы используют втёмную, не посвящая в истинные цели.
«Их используют в большинстве случаев втёмную, когда просят из тайника, из закладки что‑то достать, перенести, перевести на другой адрес и там сделать новую закладку. Всё это выглядит на первый взгляд достаточно безобидно, но в реальности эта закладка может быть взрывным устройством с часовым механизмом или дистанционным пультом управления, и его приведут в действие террористы‑кураторы», — уточнил Иванников.
Долги и сверхдоходы: на чём ловят жертв.
Эксперт подчеркнул, что основным фактором воздействия являются финансы, причём подход к разным возрастам различается.
«Представители старшего поколения имеют определённые сбережения, и мошенники угрожают изъять эти сбережения. Детям, подросткам и молодёжи, наоборот, обещают сверхдоходы. И есть ещё одна категория — это закредитованные лица. Украинские спецслужбы имеют базы по предельно закредитованным россиянам. Они работают с должниками, у которых есть миллионные долги. Специалисты украинских спецслужб ловят таких людей на обещание решить все финансовые проблемы в обмен на выполнение задания по перемещению различных предметов. СБУ и ГУР пользуются услугами психологов, которые очень вкрадчиво, но при этом доходчиво пытаются навязать жертве нужный алгоритм поведения и подтолкнуть к совершению террористического акта», — добавил Иванников.
«Оперативный эксперимент» с летальным исходом.
Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, на чём ловят своих жертв украинские спецслужбы.
«Схема вербовки отработана спецслужбами противника чётко. Она основана на том, что людям, пострадавшим от действий мошенников, обещают вернуть их деньги, недвижимость, другие ценности, которые у них отобрали. Звонящие представляются сотрудниками наших спецслужб и просят поучаствовать, например, в оперативном эксперименте, оказать помощь и разоблачить мошенников, которые украли у них деньги. Для этого нужно передать посылку. В коробке или свёртке — взрывчатое вещество с поражающими элементами, и вмонтирована видеокамера. Куратор наблюдает, куда идёт будущая жертва. Как только жертва подходит к нужному объекту, срабатывает пульт дистанционного управления, происходит взрыв, и погибает и тот объект, который планировали устранить вражеские спецслужбы, и погибает сам курьер», — сказал он.
Главный совет, как не стать соучастником преступления.
Криминалист Игнатов подчеркнул, что схема срабатывает из‑за особенностей психологии жертв, и дал главный совет, как не стать «живой бомбой».
«Они свято верят, что им всё вернут и что они выполняют указания действующих сотрудников специальных служб Российской Федерации, что является ложью и обманом. Тут нужно людям запомнить, что ни один настоящий сотрудник спецслужб не станет по телефону давать никаких инструкций, тем более говорить о том, что надо что‑то отвезти, передать. Это всё происходит в личном общении после составления и подписания определённого рода процессуальных документов», — добавил Игнатов.