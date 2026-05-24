Спасатели прошли 6 километров тайги в поисках Усольцевых в Красноярском крае

В Партизанском районе Красноярского края продолжаются поиски семьи Усольцевых. Напомним, Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь таинственно пропали в конце сентября 2025 года во время прогулки по Кутурчинскому Белогорью.
С 23 по 26 мая спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по заявке следствия вновь участвуют в повторных поисках пропавшей семьи. В поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники.
23 мая спасатели обследовали 6 квадратных километров леса. Семья не найдена, поиски Усольцевых продолжаются.
Ранее мы рассказывали, что красноярские волонтеры возобновят поиски семьи с новым оборудованием, которое позволит работать в горной местности и летать на большие расстояния.