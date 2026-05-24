В Омске мотоциклист без прав врезался в полицейскую машину и загорелся

В Омске проводится проверка по факту ДТП в Центральном округе. Инцидент случился в среду, 23 мая. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, вчера в 20:15 на проспекте Карла Маркса сотрудники ведомства заметили мотоцикл. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и, увеличив скорость, направился в сторону центра города.
Чтобы остановить нарушителя, патрульный автомобиль с включёнными спецсигналами выехал перед мотоциклом на улице Булатова. Однако из-за того, что водитель двухколёсного транспорта не выдержал безопасную дистанцию, произошло столкновение со служебным автомобилем. После удара мотоцикл опрокинулся и загорелся.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно оказали помощь 19‑летнему водителю и его 17‑летней пассажирке, а затем потушили транспортное средство. Пострадавшие получили термические ожоги, не опасные для жизни. Им оказана медицинская помощь.
В отношении водителя мотоцикла составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: за управление транспортом без права на это, отсутствие страхового полиса и езду без госномера. Кроме того, во время погони молодой человек пять раз проехал на красный свет и один раз выехал на встречную полосу. За эти нарушения он также будет привлечён к административной ответственности.