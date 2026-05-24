Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские спецслужбы вербовали смертников под видом силовиков РФ

ФСБ сообщила о трех терактах, совершенных в 2025—2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске с использованием смертников, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через мошеннические колл-центры.

ФСБ сообщила о трех терактах, совершенных в 2025—2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске с использованием смертников, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через мошеннические колл-центры. Как утверждают в ведомстве, исполнители до последнего момента считали, что действуют в интересах российских правоохранительных органов.

В Центре общественных связей ФСБ также заявили о предотвращении взрыва в Белгородской области. По данным спецслужбы, теракт в людном месте должна была совершить местная жительница, которую якобы обманом убедили выполнять указания под предлогом помощи российским силовикам.

В ведомстве утверждают, что взрыв должен был привести к гибели самой женщины и жертвам среди мирного населения. Другие детали предотвращенного нападения не раскрываются.

По версии ФСБ, схема с использованием так называемых «живых бомб» активно применяется украинскими спецслужбами. В сообщении говорится, что исполнителей вербовали через телефонных мошенников.

Ранее ФСБ заявляла, что в феврале 2025 года в Москве смертник устроил теракт, при котором погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Читайте также: ФСБ задержала диверсантов после подрыва дрона в воинской части.