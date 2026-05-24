Украинские спецслужбы вербовали смертников под видом силовиков РФ

ФСБ сообщила о трех терактах, совершенных в 2025—2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске с использованием смертников, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через мошеннические колл-центры. Как утверждают в ведомстве, исполнители до последнего момента считали, что действуют в интересах российских правоохранительных органов.