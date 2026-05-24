Во Владимирской области из-за атаки БПЛА произошел пожар

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о пожаре, возникшем после атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры в Камешковском округе. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

«Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания — около 800 кв. м. Никто не пострадал», — написал Авдеев на своей странице в «Максе».

Глава региона отметил, что все необходимые силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы. Как предупредил губернатор, угроза атак БПЛА на территории области сохраняется.

