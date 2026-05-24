Житель Башкирии получил 8 суток ареста за отказ снять тонировку

В Октябрьском инспекторы ГАИ остановили ВАЗ-21140 с сильной тонировкой.

При проверке по базе данных установлено, что 19-летнему водителю еще в апреле было выдано требование об удалении покрытия с передних стекол.

Однако водитель проигнорировал законное распоряжение и продолжал ездить в затонированном автомобиле. За отказ выполнять требования сотрудника полиции в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Городским судом принято решение о назначении административного наказания в виде административного ареста сроком на 8 суток.

Напомним, за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормативам, налагается административный штраф в размере 500 рублей. За отказ убрать тонировку грозит арест до 15 суток.