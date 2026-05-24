На улице Чкалова в подвале 19-этажного дома сгорела серверная

В ночь с субботы на воскресенье в Екатеринбурге на улице Чкалова случился пожар в 19-этажном жилом доме. По данным МЧС сообщение о возгорании поступило в 02.36.
— На площади в 5 квадратных метров повреждено электрооборудование в серверной, расположенной в подвальном помещении муниципального 19-этажного жилого дома, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава.
К 02.51 открытое горение было ликвидировано. Полностью проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03.30. Информации о пострадавших не было.
