Пассажир выстрелил из ракетницы в такси в Челябинске

Все произошло вечером 22 мая на остановке «Академическая». Водитель рассказал, что подъехал, чтобы забрать клиента с девушкой. Однако тот явно вел себя неадекватно, и водитель решил ему отказать в поездке. Тогда мужчина выхватил ракетницу и начал стрелять по машине.
Водитель надеется, что произошедшее видели другие люди — в этот момент с остановки отъезжал автобус, и просит помочь свидетелей. В полиции подтвердили, что зарегистрировали сообщение о происшествии и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого в стрельбе.