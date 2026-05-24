Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир выстрелил из ракетницы в такси в Челябинске

Пассажир выстрелил из ракетницы в такси в Челябинске, сообщили на 74.ru.

Все произошло вечером 22 мая на остановке «Академическая». Водитель рассказал, что подъехал, чтобы забрать клиента с девушкой. Однако тот явно вел себя неадекватно, и водитель решил ему отказать в поездке. Тогда мужчина выхватил ракетницу и начал стрелять по машине.

Водитель надеется, что произошедшее видели другие люди — в этот момент с остановки отъезжал автобус, и просит помочь свидетелей. В полиции подтвердили, что зарегистрировали сообщение о происшествии и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого в стрельбе.