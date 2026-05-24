Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника над регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отмечает военное ведомство, такое количество украинских БПЛА было уничтожено в период с 20:00 мск 23 мая до 07:00 мск.
Беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Калужской, Рязанской, Орловской, Тверской и Смоленской областей. Также дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее сайт KP.RU писал, что во Владимирской области после удара украинских беспилотников загорелась площадь в 800 кв. метров. Как сообщал губернатор региона Александр Авдеев, целью ударов стала инфраструктура в Камешковском округе, пострадавших в результате атаки не было.