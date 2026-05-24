Драку со стрельбой устроили посетители кафе в Балхаше: ранен официант

В городе Балхаш Карагандинской области мужчины устроили драку со стрельбой в одном из кафе, в результате которой пострадал официант заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Источник: Nur.kz

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Карагандинской области, 21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаш между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия.

«В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены все участники происшествия», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемых.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.