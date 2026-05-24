Драку со стрельбой устроили посетители кафе в Балхаше: ранен официант

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Карагандинской области, 21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаш между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия.
«В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены все участники происшествия», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемых.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.
Отмечается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.