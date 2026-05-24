Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Дивногорска согласился помочь женщине с оплатой телефона и украл деньги

В Дивногорске перед судом предстанет обвиняемый в краже денег у женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Дивногорске перед судом предстанет обвиняемый в краже денег у 70-летней женщины. Об этом рассказали в краевом МВД. В дежурную часть горожанка обратилась в апреле, с ее счета похитили пять тысяч рублей. Было установлено, что жительница пыталась пополнить счет своего телефона через банкомат в одном из магазинов. Из-за плохого зрения она попросила о помощи стоявшего рядом мужчину. Он согласился и попросил ввести пин-код. Пока счет пополнялся, он отвлек внимание женщины и снял с ее карты 5 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 41-летний житель Дивногорска. В ходе следствия он вернул горожанке деньги. Сейчас мужчина в СИЗО и вскоре предстанет перед судом. Ему может грозить до шести лет колонии.