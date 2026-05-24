Шишкан пережил войну воровских кланов и получил пожизненный срок за четыре трупа

Олег Шишканов, известный в криминальной среде как Шишкан, долгие годы считался одним из самых влиятельных воров в законе России. Он пережил покушения, конфликты в Подмосковье и воровские войны, но в итоге получил пожизненный срок по делу о расправе над семьей депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, пишет «Лента.ру».
Олег Шишканов, известный в криминальной среде как Шишкан, долгие годы считался одним из самых влиятельных воров в законе России. Он пережил покушения, конфликты в Подмосковье и воровские войны, но в итоге получил пожизненный срок по делу о расправе над семьей депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, пишет «Лента.ру».
Шишканов родился 19 июля 1964 года в Раменском. В тюрьму он попал еще молодым: в 1982 году его и двух знакомых обвинили в убийстве местного жителя. По данным из криминальной среды, Шишканов взял вину на себя, чтобы его сообщники-рецидивисты не получили высшую меру. Суд дал ему 10 лет лишения свободы.
Срок он отбыл полностью. В колонии и тюрьмах Шишканов получил связи в преступном мире, а во «Владимирском централе» познакомился с Захарием Калашовым — Шакро Молодым. После освобождения в 1991 году у него уже была репутация человека, верного «воровским понятиям».
В 1992 году Шишканова короновали на сходке в гостинице «Измайловская». Его поддерживали крупные фигуры криминального мира, в том числе Вячеслав Иваньков — Япончик. После этого Шишкан быстро усилил позиции в Подмосковье. Под его влияние попали Раменское и Люберцы, позже — Ногинск, Орехово-Зуево и Электроугли. В этих городах его интересы представлял вор в законе Алексей Забавин по прозвищу Забава.
В первые годы Шишкан столкнулся с криминальным авторитетом Виталием Чертовым — Чертом. По некоторым данным, именно за него он когда-то взял вину в деле начала 1980-х. Противостояние закончилось исчезновением Чертова, после чего позиции Шишкана в регионе стали крепче.
Одним из важных шагов Шишкана стало примирение раменских и люберецких группировок. Часть их доходов начала поступать в воровской общак. Самому Шишкану доверили хранить часть этих денег. Во время одного из обысков оперативники изъяли у него около миллиона долларов.
Серьезный конфликт начался в середине 1990-х. Один из лидеров Люберецкой ОПГ Вячеслав Шестаков по прозвищу Слива стал вором в законе и попытался сам управлять группировкой. Шишкан выступил против. В октябре 1994 года был убит его близкий соратник Станислав Цхвитария — Хурцилава. Киллеры настигли его возле Малаховки.
Позже Шишкан попытался поставить во главе люберецких человека из солнцевской среды по прозвищу Чава. Это вызвало сопротивление. По данным источников, конфликт сопровождался новыми расправами.
В октябре 1999 года противники попытались убить самого Шишкана. Его автомобиль заминировали на территории профилактория Раменского приборостроительного завода. Исполнителем оказался 48-летний инженер-физик Виталий Фадеев, потерявший работу в НИИ. Взрывное устройство сработало во время установки. Фадеев погиб, а Шишкана в машине не было. До приезда экстренных служб он уехал.
Позже пожар произошел в его особняке в деревне Первомайка. Сам Шишкан тогда находился в Испании, где, по данным источников, занимался финансовыми махинациями вместе с Шакро Молодым. Вернувшись в Россию, он не стал вмешиваться в крупную воровскую войну между сторонниками Япончика и Деда Хасана с одной стороны и окружением Тариэла Ониани — Таро — с другой.
Нейтралитет Шишкана многим не понравился, но серьезных последствий для него не было. Он сохранял влияние в Подмосковье и избегал открытых столкновений. Все изменилось после исчезновения семьи депутата Раменского района Татьяны Сидоровой.
52-летняя директор племзавода «Раменское» пропала в феврале 2012 года вместе с мужем, сестрой и сыном. В полицию обратился ее водитель: он не дождался Сидорову у ворот дома в поселке Малахово. В особняке нашли беспорядок и следы крови.
Сначала поиски ничего не дали. Следствие даже проверяло версию, что Сидорова могла инсценировать исчезновение и уехать из страны. Новые данные появились в 2015 году. Сотрудники племзавода вспомнили, что незадолго до пропажи к Сидоровой приезжал Шишкан. По их словам, разговор был напряженным.
После повторных опросов соседи сообщили, что в ночь исчезновения семьи видели Шишкана возле дома депутата. Следователи проверяли кладбище на возможные нелегальные захоронения, а также частично разобрали печь в ближайшей церкви. Следов там не нашли, но Шишкана решили задержать.
К тому моменту он уже скрылся. По данным следствия, Шишканов заранее узнал о готовящемся аресте, сменил фамилию на Медведев и залег на дно. Его объявили в федеральный розыск. В 2018 году ряд СМИ называл его новым лидером преступного мира России после ареста Шакро Молодого.
15 июля 2019 года сотрудники ОМОН штурмом взяли квартиру, где скрывался Шишкан. Вместе с ним задержали нескольких приближенных. Позже один из фигурантов дал признательные показания по делу о расправе над семьей Сидоровой и указал место захоронения тел.
Останки нашли осенью 2019 года рядом с одним из дачных массивов в Раменском районе. По данным экспертов, все жертвы погибли от ударов кусками арматуры. Следствие считало, что конфликт возник из-за денег, выделенных племзаводу «Раменское» из бюджета. По версии следствия, часть средств ушла в воровской общак, а когда у Сидоровой потребовали отчетность, между ней и Шишканом возник конфликт.
10 июня 2024 года Второй западный окружной военный суд признал Шишкана виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Сейчас он отбывает срок в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Читайте также: Воронежский Чикатило Владимир Ретунский убил 8 девушек и вернулся в Поворино.