В Канске девушка на машине рухнула в реку

Утром 24 мая в Канске 25-летняя девушка пересекала мост через протоку реки Кан. По словам очевидцев, другой водитель резко подрезал её легковушку. Девушка потеряла управление, и машина сорвалась с моста в воду.
Автомобиль оказался в реке, но водитель успела выбраться наружу и забраться на крышу затопленной машины, чтобы дождаться помощи.
На место оперативно прибыли сотрудники Канского поисково-спасательного отряда. Они доставили пострадавшую на берег, где уже находились медики и полицейские.
От госпитализации девушка отказалась: травм, по счастливой случайности, не получила. Все обстоятельства инцидента выясняются.