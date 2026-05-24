Под Волгоградом водолазы подняли тело мужчины, утонувшего в Дону

Накануне, 24 мая, во второй половине дня в Волгоградской области завершились поиски утонувшего мужчины. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», водолазы Калачевского поисково-спасательного подразделения обнаружили тело неизвестного в акватории реки Дон в районе хутора Белужино-Колдаиров Иловлинского района.
По данным спасательного ведомства, погибшего подняли из воды и передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства и точная дата трагедии пока не называются, личность мужчины устанавливается.
Ранее, по заявке отдела МВД России по Иловлинскому району, поисковые работы в этом месте вело Дубовское поисково-спасательное подразделение. Накануне к ним подключились калачевские водолазы, которым и удалось найти тело. Причины произошедшего выясняются.
