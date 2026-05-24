Мирный житель погиб при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате детонации FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в канале в МАХ.
При этом ранее в Белгородской области шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на поселок Борисовка. Кроме того, украинские беспилотники 11 раз атаковали один и тот же дом мирного жителя Белгородской области.
Сайт KP.RU также писал, что во Владимирской области после удара украинских БПЛА загорелась площадь в 800 кв. метров. Информации о пострадавших в результате атаки не поступало.