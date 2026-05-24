20-летняя студентка погибла под колесами автомобиля в Караганде

Караганда. 24 мая. КазТАГ — 20-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Караганде, передает корреспондент агентства.

«23 мая в Караганде 33-летний водитель автомобиля “Лада”, двигаясь по улице Университетской, совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте», — сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью возле общежития КарГУ на улице Университетской.

Сообщается, что девушка переходила дорогу, когда ее сбил водитель автомобиля.

Пострадавшая 2006 года рождения скончалась на месте от полученных травм.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», — сообщили в ДП.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.