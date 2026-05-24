В Татарстане спасли мужчину, чьи ноги попали под лезвия культиватора на мотоблоке

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на помощь жителю села Александровка в Чистопольском районе выехали пожарные ПСЧ № 67. Используя специнструменты, они освободили ноги пострадавшего и оказали ему первую помощь.
После спасения мужчину госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ для дальнейшего обследования и лечения.
