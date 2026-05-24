Около 40 человек пострадали из-за обрушения здания на Филиппинах

Около 40 человек оказались под обломками в результате обрушения строящегося девятиэтажного здания в городе Анхелес на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что 10 человек смогли самостоятельно спастись. Ведутся поиски остальных заблокированных под обломками.
По данным руководителя пресс-службы городской администрации Джеи Пелай, под завалами могут находиться около 30−40 человек, которые работали на стройке.
Сообщается, что обрушение здания отразилось и на соседнем. По словам Пелай, пострадал 51-летний турист из Малайзии.
Ранее в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека. Спасатели обнаружили одного из ранее пропавших без вести.
