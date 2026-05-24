Погибший на СВО волгоградец стал многодетным после смерти

Без конфликтов во время погребения не обошлось. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Ивановна, ее попытки привлечь внимание к тому, что останки хоронят без проведения процедуры ДНК, вызвали агрессивную реакцию со стороны женщины, которая сопровождала ее бывшего супруга. К тому же две противоборствующие стороны не поделили флаг и фуражку, которые сначала лежали на крышке гроба. Перед погребением родителям было предложено забрать эти вещи себе на память. — У них совести хватало, чтобы еще меня обвинить в том, что я там кричала. На самом деле совести нет у моего бывшего. Перед похоронами он мне заявил, что ему все равно, кого хоронить, лишь бы получить выплаты, — утверждает женщина. Ирина Ивановна заявила, что будет добиваться проведения процедуры ДНК останков ее сына в Москве, так как уверена, что в Волгограде сделают все, чтобы не раздувать скандал дальше. — Буду обращаться в Генпрокуратуру, но так просто это не оставлю. Я мать и я имею право знать, кто был в гробу, который закопали в землю, — продолжила женщина. Также Ирина Слащева подозревает, что на гибели ее сына могут заработать мошенники, учитывая странные события, которые стали происходить после того, как пришло официальное сообщение о его смерти. — Мне два раза неожиданно позвонили из воинской части, куда был приписан мой сын. Первый раз ошарашили известием, что у Кирилла есть двое детей. Потом позвонили еще раз и сказали, что детей трое. А перед самыми похоронами нам меня вышла неизвестная женщина. По телефону она заявила, что у Кирилла есть четверо детей и какая-то жена, которую зовут Мадина. Если бы не весь этот кошмар, я бы подумала, что это чья-то шутка. Мой сын был мертв, а количество детей у него увеличивалось с каждым днем. Никаких детей у моего сына не было. Сын снимал квартиру последние десять лет, но приходил ко мне каждый день — поесть, постираться, мы с ним виделись и общались постоянно. А теперь меня хотят убедить, что он как-то умудрился с кем-то сделать четверых детей, не поставив меня в известность. Даже на кладбище кто-то принес венки от неизвестной «любимой жены» и «папе от детей». Я считаю, что это происки каких-то «черных вдов», которые получают деньги после гибели мужчин на СВО. Буду обращаться к главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы вывести на чистую воду этих мошенников, — заверила Ирина Ивановна. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что мать погибшего на СВО волгоградца отказывалась хоронить погибшего на СВО сына, так как по предоставленным ей снимкам челюстей не опознала родного человека. При этом военные настаивали, что останки принадлежат Кириллу Слащеву, основываясь на том, что при них были найдены личные вещи мужчины — права, жетон, приписное удостоверение и четыре банковские карты. Однако Ирину Слащеву насторожило также, что эти вещи выглядели как новенькие, тогда как останки ее сына были обнаружены спустя почти полтора года после гибели в ноябре 2024 года. В начале мая 2026 года Ирина Слащева в морге в Ростове-на-Дону отказалась признавать своего сына по представленным ей материалам и сдала биоматериал для проведения процедуры ДНК. Женщина хотела дождаться результатов экспертизы и только потом похоронить своего сына. Однако ее бывший муж, который не видел своего сына 30 лет после развода, дал согласие на захоронение. Изначально гроб хотели привезти в Карачаево-Черкессию, где жили Ирина Ивановна с Кириллом до переезда в Волгоград. Но потом он был направлен по месту жительства бывших супругов. Корреспондент ИА «Высота 102» пытался пообщаться с родным отцом Кирилла, но трубку взяла женщина, отказавшаяся представиться и потребовала больше ему не звонить.