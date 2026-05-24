Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье установили мемориальную доску в память об Олесе Багуте

Открытие состоялось в музее школы, где произошла трагедия.

В Пермском крае установили мемориальную доску в память об учителе Олесе Багуте, которую на крыльце школы зарезал ученик, сообщает администрация Добрянского муниципального округа.

Открытие состоялось в музее школы, где произошла трагедия. На церемонии присутствовали педагоги и ученики учреждения, родные Олеси Петровны, а также глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

В администрации округа рассказали, что мемориальную доску установили по инициативе педагогов и местных жителей при поддержке администрации Добрянского округа. Ранее идею увековечить память педагога поддержал губернатор Дмитрий Махонин.

«Было сказано много добрых слов: говорили о её высоком профессионализме, душевной щедрости и преданности своему делу. Память об Олесе Петровне Багуте навсегда останется в стенах родной школы», — рассказали в администрации.

Напомним, утром 7 апреля 17-летний школьник напал на Олесю Багуту прямо на крыльце школы, нанеся ей несколько ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью.