В Прикамье установили мемориальную доску в память об Олесе Багуте

В Пермском крае установили мемориальную доску в память об учителе Олесе Багуте, которую на крыльце школы зарезал ученик, сообщает администрация Добрянского муниципального округа.
Открытие состоялось в музее школы, где произошла трагедия. На церемонии присутствовали педагоги и ученики учреждения, родные Олеси Петровны, а также глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.
В администрации округа рассказали, что мемориальную доску установили по инициативе педагогов и местных жителей при поддержке администрации Добрянского округа. Ранее идею увековечить память педагога поддержал губернатор Дмитрий Махонин.
«Было сказано много добрых слов: говорили о её высоком профессионализме, душевной щедрости и преданности своему делу. Память об Олесе Петровне Багуте навсегда останется в стенах родной школы», — рассказали в администрации.
Напомним, утром 7 апреля 17-летний школьник напал на Олесю Багуту прямо на крыльце школы, нанеся ей несколько ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью.