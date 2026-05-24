В Волгограде задержали юношу, переделавшего пневматический пистолет в боевой

19-летний волгоградец попался на посту ДПС с незаконным оружием в машине.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Городищенского района задержали молодого человека, которого подозревают в незаконном изготовлении оружия. Инцидент произошел на стационарном посту ДПС «Городищенский», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-210740» для обычной проверки документов.

Во время осмотра салона, в подлокотнике пассажирского сиденья, полицейские обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет. На место происшествия сразу же прибыли оперативники, которые установили, что оружие принадлежит 19-летнему жителю Волгограда.

Юноша объяснил, что сначала приобрел в магазине пневматический пистолет. Через некоторое время он самостоятельно переделал его в травматический. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.