В Хабаровске водитель такси убедил пенсионерку не отдавать мошенникам 1 млн

В Хабаровске благодаря бдительности водителя такси и чуткости полицейских 85-летняя женщина не перевела мошенникам почти один миллион рублей. Об этом сообщили в МВД Медиа.
Пенсионерке позвонили аферисты, которые представились работниками поликлиники. Они рассказали, что ей необходимо пройти диспансеризацию, а для записи к врачам требуются паспортные данные.
Затем к общению с хабаровчанкой присоединились «офицеры спецслужб» с угрозами, что она может стать подозреваемой по уголовному и делу, и все ее ценности и накопления будут изъяты в рамках обыска.
Аферисты убедили растерянную пенсионерку, что избежать ответственности можно лишь с помощью декларирования денег и перевода всей наличности по определенным реквизитам.
Для поездки к банкомату мошенники вызвали такси. Водитель Егор Абакумов отметил, что женщина была напряженная и молчаливая во время поездки.
«Таксист аккуратно попытался поговорить с пожилой женщиной, узнать, зачем в час ночи ей потребовалось ехать в соседний район к продуктовому супермаркету. Пассажирка отвечала односложно, сославшись на некую встречу», — рассказали в МВД Медиа.
Мужчина вспомнил о недавно просмотренном ролике с подобной мошеннической схемой и позвонил в полицию. Дежурный сказал придумать веский повод для изменения маршрута поездки и ждать наряд. Однако по пути таксист увидел патрульный экипаж Госавтоинспекции, остановил авто и рассказал полицейским о своих подозрениях.
«Инспекторы деликатно попросили женщину показать свой телефон. Выяснилось, что на протяжении всей поездки устройство находилось в режиме разговора. Горожанка находилась постоянно на связи с кураторами. С собой она везла 939 тысяч рублей», — отметили правоохранители.
Женщина пересела в патрульный автомобиль, и ее доставили в отдел полиции. Лишь после разговора со следователем она поняла, что стала жертвой мошенников. С ней провели профилактическую беседу.
Таксиста Егора Абакумова, который помог хабаровчанке не стать жертвой телефонных мошенников, наградят благодарственным письмом.