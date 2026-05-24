Пятнадцать пожаров потушили в Новосибирской области за сутки

Один из пожаров произошёл утром 23 мая в садовом обществе «Тайфун» Калининского района Новосибирска. Там вспыхнула баня из бруса. Прибывшие на место огнеборцы МЧС России справились с открытым горением за двадцать одну минуту, ещё более получаса ушло на полную ликвидацию последствий. Огонь полностью уничтожил постройку на площади пятнадцать квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.