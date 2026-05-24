19-летнему жителю Волгограда грозит 6 лет за переделку пистолета RETEY PM

В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в незаконной переделке оружия. Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошёл на стационарном посту ДПС «Городищенский», где инспекторы областной Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-210740».
При осмотре салона в подлокотнике водительского кресла полицейские заметили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что находка принадлежит 19-летнему пассажиру — жителю Волгограда. Юноша сознался в содеянном и, по версии оперативников, пояснил, что приобрёл в магазине пневматический пистолет, а затем самостоятельно переделал его в травматический.
Однако криминалистическая экспертиза дала иную квалификацию. Согласно заключению специалиста, изъятый образец является гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из промышленно выпущенного сигнального пистолета модели RETEY PM. Оружие, как показало исследование, пригодно для стрельбы снарядом калибра 5,3 мм.
Следователи отдела МВД России по Городищенскому району возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконная переделка огнестрельного оружия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение и ношение оружия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о торговке нелегальным сыром.