19-летнему жителю Волгограда грозит 6 лет за переделку пистолета RETEY PM

При осмотре салона в подлокотнике водительского кресла полицейские заметили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что находка принадлежит 19-летнему пассажиру — жителю Волгограда. Юноша сознался в содеянном и, по версии оперативников, пояснил, что приобрёл в магазине пневматический пистолет, а затем самостоятельно переделал его в травматический.