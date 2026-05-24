В Германии немец получил старые белорусские рубли при обмене

В Германии в городе Билефельд немец получил старые белорусские рубли при обмене. Подробности сообщает местная полиция.
Инцидент случился в субботу, 9 мая, примерно в 14.00 на улице Турнер-штрассе, которая расположена рядом с улицей Фридрих-Ферлегер-штрассе. К 23-летнему немцу подъехал автомобиль. Незнакомец пожаловался на неработающую банковскую карту и попросил обменять белорусские рубли на евро, чтобы доехать с семьей домой.
Мужчина, ничего не подозревая, дал незнакомцу несколько сотен евро, а взамен получил белорусские банкноты старого образца. Лишь позднее житель города понял, что полученные деньги недействительные и обратился в полицию.
Потерпевший описал преступника как человека южноазиатской внешности, крепкого телосложения, черными волосами, густой черной бородой, ростом около 160−170 сантиметров. Злоумышленник был за рулем автомобиля Audi Coupe с красными номерными знаками. В машине находились женщина в платке и ребенок примерно двух лет.
