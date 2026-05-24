Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии немец получил старые белорусские рубли при обмене

В Германии неизвестный обменял немцу старые белорусские рубли на евро.

Источник: Комсомольская правда

В Германии в городе Билефельд немец получил старые белорусские рубли при обмене. Подробности сообщает местная полиция.

Инцидент случился в субботу, 9 мая, примерно в 14.00 на улице Турнер-штрассе, которая расположена рядом с улицей Фридрих-Ферлегер-штрассе. К 23-летнему немцу подъехал автомобиль. Незнакомец пожаловался на неработающую банковскую карту и попросил обменять белорусские рубли на евро, чтобы доехать с семьей домой.

Мужчина, ничего не подозревая, дал незнакомцу несколько сотен евро, а взамен получил белорусские банкноты старого образца. Лишь позднее житель города понял, что полученные деньги недействительные и обратился в полицию.

Потерпевший описал преступника как человека южноазиатской внешности, крепкого телосложения, черными волосами, густой черной бородой, ростом около 160−170 сантиметров. Злоумышленник был за рулем автомобиля Audi Coupe с красными номерными знаками. В машине находились женщина в платке и ребенок примерно двух лет.

Ранее белоруска оказалась в милиции из-за подарка от своей свекрови.

Тем временем таможня вызвала милицию на белоруса из-за его поступка на границе.

Кроме того, милиция будет приходить с проверками к белорусам каждый месяц — вот к кому.