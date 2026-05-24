Взрыв разнес пассажирский поезд в Пакистане: погибли 16 человек

В пакистанском городе Кветта на железнодорожных путях прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает государственное информационное агентство Associated Press of Pakistan (APP).
«Взрыв произошел недалеко от района Чаман Пхатак, когда поезд с пассажирами проезжал через этот район», — сообщили представители местной полиции. По данным правоохранителей, взрывное устройство сработало непосредственно во время движения состава. Среди раненых, которых экстренно госпитализируют в гражданскую больницу Кветты, оказалось много женщин и детей.
«Люди в поезде направлялись в свои районы, чтобы отпраздновать праздник Ид», — уточнили источники агентства. Трагедия произошла в момент, когда сотни пассажиров возвращались домой к семьям на религиозные торжества. Взрывной волной также серьезно повредило гражданские автомобили, припаркованные вдоль железнодорожного полотна.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. Район ЧП полностью оцеплен силовиками, правоохранительные органы уже начали расследование теракта.