Массовое ДТП в Арзамасе: мотоцикл после удара вылетел на встречку

Утром 23 мая в Арзамасе произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств: мотоцикла и двух легковых автомобилей. Авария случилась на улице Ленина около 10:40, сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.
Все началось с того, что 72‑летний водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. За рулем двухколесного транспорта был 40‑летний мужчина.
От удара мотоцикл вылетел на полосу встречного движения — и тут же врезался в автомобиль Chevrolet.
На место сразу вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего участника ДТП осмотрели медики, его состояние уточняется.