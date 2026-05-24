Минчанин получил штраф 2250 рублей за поступок у Вечного огня

Житель Минска получил крупный штраф, находясь у Вечного огня — вот что он сделал.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин получил штраф 2250 рублей за поступок у Вечного огня. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района.

Житель Минска после работы зашел в магазин, где купил алкоголь и закуску. После этого он решил погулять по ночному городу. Ранним утром 20-летний мужчина оказался на площади Победы, где бросил упаковку от крабовых палочек в Вечный огонь. А когда фигурант закурил, то начал стряхивать пепел в Вечный огонь.

Сотрудники милиции задержали минчанина, в отношении него было заведено уголовное дело. Во время судебного заседания он полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил желанием посмотреть, как будет гореть упаковка.

Старший помощник прокурора Партизанского района Елена Пономорева уточнила, что суд признал жителя Минска виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве). На основании часть 1 статьи 339 Уголовного кодекса ему был назначен штраф в размере 50 базовых величин, или 2250 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).