Минчанин получил штраф 2250 рублей за поступок у Вечного огня. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района.
Житель Минска после работы зашел в магазин, где купил алкоголь и закуску. После этого он решил погулять по ночному городу. Ранним утром 20-летний мужчина оказался на площади Победы, где бросил упаковку от крабовых палочек в Вечный огонь. А когда фигурант закурил, то начал стряхивать пепел в Вечный огонь.
Сотрудники милиции задержали минчанина, в отношении него было заведено уголовное дело. Во время судебного заседания он полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил желанием посмотреть, как будет гореть упаковка.
Старший помощник прокурора Партизанского района Елена Пономорева уточнила, что суд признал жителя Минска виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве). На основании часть 1 статьи 339 Уголовного кодекса ему был назначен штраф в размере 50 базовых величин, или 2250 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).