Пермяк угнал автомобиль знакомой, попал в ДТП и предстал перед судом

Пермяк признан виновным в угоне машины без цели хищения, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление. Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также лишил его права управлять транспортными средствами на четыре года. Приговор ещё не вступил в законную силу.