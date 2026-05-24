Пермяк угнал автомобиль знакомой, попал в ДТП и предстал перед судом

Житель Перми предстал перед судом после угона автомобиля знакомой, на котором он попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
В феврале 2026 года молодой человек находился в гостях у своей знакомой и решил угнать её автомобиль. Без разрешения хозяйки он взял из тумбочки ключ и поехал кататься, однако вскоре попал в аварию и был задержан сотрудниками полиции.
«При вынесении приговора суд учёл, что ранее подсудимый уже был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему был назначен штраф с лишением права управления транспортными средствами», — рассказали в пресс-службе инстанции.
Пермяк признан виновным в угоне машины без цели хищения, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление. Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также лишил его права управлять транспортными средствами на четыре года. Приговор ещё не вступил в законную силу.