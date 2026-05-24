Житель Казани пострадал на пожаре из-за неверной топки печи

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, бревенчатая баня загорелась на улице Крестьянской. Огонь охватил дверь, стены и перекрытие здания — общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Ожоги получил 38-летний мужчина. От госпитализации он отказался.
