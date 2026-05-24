Россиян предупредили о новых схемах мошенников в сфере ЖКХ

Самой распространенной схемой мошенников в сфере ЖКХ в мае стали сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Об этом РИА Новости сообщил заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
По словам эксперта, жертвам приходят сообщения в мессенджерах или по электронной почте от имени «Инфоцентра ЖКХ». В тексте говорится о просрочке оплаты, начисленном штрафе и необходимости срочно погасить долг по ссылке.
На втором месте оказались сообщения якобы от управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить личные данные жильцов. Иногда такие уведомления распространяют через поддельные домовые чаты. После «проверки» человеку предлагают перейти по ссылке или ввести код.
Третьей по распространенности схемой Соловьев назвал предложения проголосовать за установку нового домофона. Теперь мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и убеждают человека подтвердить свое участие через ссылку.
Также в список попали фальшивые квитанции с требованием доплатить налог на имущество или провести сверку платежей.
Замыкает топ схема с фиктивными онлайн-голосованиями за благоустройство двора — например, за высадку цветов, ремонт дороги, покраску скамеек или установку навеса. Для участия пользователю предлагают перейти по ссылке, которую рассылают аферисты.
