Продолжается сильный паводок в Красноярском крае

По данным краевого МЧС на 24 мая, вода остаётся на пойме сразу шести рек: Енисей у Курейки, Чулым у Красного Завода, Кеть у Лосиноборского, Сым у посёлка Сым, Подкаменная Тунгуска у Ванавары и Вельмо у Вельмо 2-го.
В целом по краю всё ещё подтоплены 3 дачных дома, 139 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог.
Жилые массивы, где вода зашла во дворы, остаются под наблюдением, но эвакуация не потребовалась.
Спасатели продолжают контролировать гидрологическую обстановку, подчёркивая, что критических отметок уровни воды не превысили, а ситуация остаётся стабильной.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше