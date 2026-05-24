Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии

Россиянка упала в реку Большая Лиахва еще 21 мая.

В Южной Осетии спасатели нашли тело россиянки, которая упала в горную реку Большая Лиахва. Об этом сообщили в МЧС республики.

По данным ведомства, тело гражданки РФ обнаружили примерно в 35 километрах от места происшествия. Его вынесло вниз по течению реки.

«Сводной группой МЧС Республики Южная Осетия, осуществлявшей поисково-спасательные мероприятия, обнаружено тело гражданки Российской Федерации, упавшей в реку Большая Лиахва», — говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности случившегося в МЧС Южной Осетии не привели.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что россиянка упала в реку Лиахва вечером 21 мая. Поиски вели вдоль берега, однако их осложнял повышенный уровень воды из-за таяния снега. Южная Осетия также запрашивала помощь у Грузии, поскольку женщину могло унести течением за пределы республики.

