Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии

В Южной Осетии спасатели нашли тело россиянки, которая упала в горную реку Большая Лиахва. Об этом сообщили в МЧС республики.
По данным ведомства, тело гражданки РФ обнаружили примерно в 35 километрах от места происшествия. Его вынесло вниз по течению реки.
«Сводной группой МЧС Республики Южная Осетия, осуществлявшей поисково-спасательные мероприятия, обнаружено тело гражданки Российской Федерации, упавшей в реку Большая Лиахва», — говорится в сообщении ведомства.
Другие подробности случившегося в МЧС Южной Осетии не привели.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что россиянка упала в реку Лиахва вечером 21 мая. Поиски вели вдоль берега, однако их осложнял повышенный уровень воды из-за таяния снега. Южная Осетия также запрашивала помощь у Грузии, поскольку женщину могло унести течением за пределы республики.