Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Свердловской области

После аварии женщине потребовалась помощь врачей.

ДТП произошло днем 22 мая в Красноуфимске Свердловской области. По предварительным данным, 14-летний подросток ехал по прилегающей территории на электросамокате Kugoo F2 и сбил 78-летнюю женщину.

Пенсионерку увезли в Красноуфимскую районную больницу. Подросток не пострадал.

В Госавтоинспекции уточнили, что мощность двигателя электросамоката составляет 400 Вт. Для управления таким транспортом нужно водительское удостоверение, которого у юноши не было.

Законный представитель несовершеннолетнего рассказала автоинспекторам, что электросамокат купили ребенку для поездок в школу. По ее словам, она не знала, что для этой модели нужны права.

Госавтоинспекция проверит действия взрослого, который допустил подростка к управлению электросамокатом. Материалы также передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Самокат изъяли для технического исследования, чтобы подтвердить его мощность. Обстоятельства инцидента устанавливаются.