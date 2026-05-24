Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Свердловской области

ДТП произошло днем 22 мая в Красноуфимске Свердловской области. По предварительным данным, 14-летний подросток ехал по прилегающей территории на электросамокате Kugoo F2 и сбил 78-летнюю женщину.
Пенсионерку увезли в Красноуфимскую районную больницу. Подросток не пострадал.
В Госавтоинспекции уточнили, что мощность двигателя электросамоката составляет 400 Вт. Для управления таким транспортом нужно водительское удостоверение, которого у юноши не было.
Законный представитель несовершеннолетнего рассказала автоинспекторам, что электросамокат купили ребенку для поездок в школу. По ее словам, она не знала, что для этой модели нужны права.
Госавтоинспекция проверит действия взрослого, который допустил подростка к управлению электросамокатом. Материалы также передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
Самокат изъяли для технического исследования, чтобы подтвердить его мощность. Обстоятельства инцидента устанавливаются.