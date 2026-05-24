Кроссовер провалился в скрытую яму на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске перед перекрестком улиц Бориса Богаткова и Кирова кроссовер Honda Vezel провалился в скрытую под лужей дорожную яму. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Ловушка была скрыта под слоем воды, образовавшимся после сильного дождя. Водитель не смог своевременно заметить опасный дефект покрытия и наехал правым передним колесом прямо на дорожную яму.
Как пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции региона, ДТП с материальным ущербом по данному факту не оформлялось.