На уральской трассе в ДТП погибли два человека

На трассе в Свердловской области в ДТП два человека погибли.

Источник: Российская газета

Ранним утром на 33-м километре автодороги «Сысерть-Часовая» 62-летний мужчина, управлявший машиной марки Ford Transit, не справился с управлением съехал на обочину. Из-за высокой скорости машина опрокинулась. Женщина-пассажир и водитель от полученных травм скончались до прибытия медиков, еще двое — госпитализированы.

«Мужчина не учел дорожные условия, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сделала предварительные выводы пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции.

В причинах аварии разбираются специалисты Госавтоинспекции, а также прокуратура Каменска-Уральского.

«По предварительным данным, данный автомобиль является служебным, водитель перевозил работников местного предприятия», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.