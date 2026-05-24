Бастрыкину доложат о мошенничестве в столовых Петербурга на 1 млрд рублей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по уголовному делу о мошенничестве в сети петербургских столовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Предприниматели под видом инвестиций в развитие бизнеса выманивали у граждан из разных регионов огромные суммы. Людям обещали высокую доходность, но денег они не увидели. Вложенные средства не вернули до сих пор, — считает следствие.
Общий ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Пострадавшими признаны около 300 человек. Многие отдали мошенникам крупные суммы, которые получили от продажи квартир и машин или оформили в кредит.
Сейчас проводится проверка по статье о мошенничестве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Оперативные мероприятия продолжаются.