Бастрыкину доложат о мошенничестве в столовых Петербурга на 1 млрд рублей

Около 300 человек отдали свои деньги в якобы инвестиции.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по уголовному делу о мошенничестве в сети петербургских столовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Предприниматели под видом инвестиций в развитие бизнеса выманивали у граждан из разных регионов огромные суммы. Людям обещали высокую доходность, но денег они не увидели. Вложенные средства не вернули до сих пор, — считает следствие.

Общий ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Пострадавшими признаны около 300 человек. Многие отдали мошенникам крупные суммы, которые получили от продажи квартир и машин или оформили в кредит.

Сейчас проводится проверка по статье о мошенничестве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Оперативные мероприятия продолжаются.