Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем минувшей ночью насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась. Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.

Источник: Полиция Севастополя

Предварительно известно, что дорожный инцидент произошел минувшей ночью в 3 часа 20 минут на автодороге Орлиное — Родное — Колхозное.

«27-летний водитель автомобиля Mazda неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и на левом закруглении дороги допустил съезд с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщается в канале севастопольской полиции на платформе «Макс».

В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой, добавили в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, у мужчины не было права управления автомобилем.

«Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю изучают все обстоятельства смертельного ДТП.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
