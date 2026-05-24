Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав

Предварительно известно, что дорожный инцидент произошел минувшей ночью в 3 часа 20 минут на автодороге Орлиное — Родное — Колхозное.
«27-летний водитель автомобиля Mazda неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и на левом закруглении дороги допустил съезд с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщается в канале севастопольской полиции на платформе «Макс».
В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой, добавили в ведомстве.
Как выяснили правоохранители, у мужчины не было права управления автомобилем.
«Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в полиции.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю изучают все обстоятельства смертельного ДТП.