В Свердловской области собака искусала трехлетнего ребенка

В Кировграде Свердловской области прокуратура начала проверку после нападения безнадзорной собаки на трехлетнего мальчика. Инцидент произошел 15 мая на улице Розы Люксембург.
По предварительным данным, ребенок гулял со старшим братом, когда на него напала собака. Мальчик получил укушенные раны головы, щеки и уха, после чего ему оказали медицинскую помощь в детской городской больнице № 9 Екатеринбурга.
Кировградская прокуратура проверит, как в городе организована работа с безнадзорными животными и были ли приняты необходимые меры для безопасности детей.
Кроме того, ведомство может помочь семье обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Для этого потребуется согласие законного представителя ребенка.