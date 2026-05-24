19-летнего волгоградца с пистолетом задержали на посту ДПС

Сотрудники полиции Городищенского района задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия. На стационарном посту ДПС «Городищенский» для проверки документов был остановлен ВАЗ-210740. Во время осмотра салона в подлокотнике кресла полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет. Оружие принадлежало 19-летнему пассажиру, проживающему в Волгограде.