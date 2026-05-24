Гараж с покрышками загорелся в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде

Сильный дым заметили нижегородцы в Верхних Печерах. В МЧС Нижегородской области сообщили, что загорелся гараж на Казанском шоссе.
На Казанском шоссе загорелись покрышки в одном из гаражей. Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.
UPD: Как сообщает корреспондент pravda-nn.ru, загорелся шиномонтаж рядом с гаражным кооперативом. На место прибыли три пожарные машины и скорая помощь.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что в нижегородских лесах установился 4-й класс пожароопасности.
