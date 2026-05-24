Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, — на лечении в Российской детской клинической больнице. Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек — на поезде вместе с мамой и медицинским работником», — сообщил Равожаев.

По его словам, в городской больнице № 5 остаются на стационарном лечении шестеро подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе № 13.

«Парень и девушка стабильны, в тяжелом состоянии. Четверо школьников в состоянии средней степени тяжести. Всеми ребятами занимаются наши врачи», — уточнил глава города.

ЧП в школе № 13

ЧП произошло 20 мая около 11 утра в школе № 13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и конструкция рухнула вниз вместе с ними. В больницу увезли девятерых пострадавших подростков. Позже это число увеличилось до 10 человек: в больницу обратилась еще одна девушка. Все они одиннадцатиклассники, выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно на контроле в СК.

По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше