Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву

ЧП произошло 20 мая около 11 утра в школе № 13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и конструкция рухнула вниз вместе с ними. В больницу увезли девятерых пострадавших подростков. Позже это число увеличилось до 10 человек: в больницу обратилась еще одна девушка. Все они одиннадцатиклассники, выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно на контроле в СК.