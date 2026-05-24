В Петербурге аферисты заставили подростка вскрыть сейф в чужой квартире

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала подростка, которого неизвестные, по его словам, запугали якобы уголовным преследованием семьи и вынудили вскрыть сейф в чужой квартире, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, в субботу ночью в полицию обратился житель одного из домов на проспекте Науки. Мужчина рассказал, что застал у себя в квартире неизвестного, который успел вскрыть сейф, и не позволяет ему уйти до прихода правоохранителей. В результате был задержан 15-летний мальчик.

«Несовершеннолетний рассказал сотрудникам, что действовал по указанию неизвестных, которые под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его и его родителей приказали приехать по указанному адресу, вскрыть сейф, похитить оттуда 2 597 200 рублей и передать их неизвестной женщине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого подросток вернулся, чтобы попытаться открыть и внутреннюю ячейку сейфа, но был обнаружен хозяином квартиры.

Мальчик опрошен и передан законным представителям. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полиция устанавливает остальных участников преступной схемы.