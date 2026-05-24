«Отдыхал среди деревьев». В Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться

В Витебской области девочка встретила на даче медведя.

Источник: Комсомольская правда

Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Все случилось на даче в деревне Галиново Витебской области. Отдых семьи начался со встречи с медведем. Все случилось, когда девочка вышла на улицу.

— Я проснулась, вышла прогуляться, и вижу во дворе медведя, — привела подробности Маша.

Хищник отдыхал среди деревьев. Девочка не растерялась и сразу же позвала отца, который немедленно начал прогонять медведя.

— Вы знаете, при встрече с медведем, конечно, испытал большой шок, — рассказал Дмитрий.

По словам мужчины, ему удалось вспомнить, что медведи боятся громких звуков, он начал хлопать в ладоши, и это помогло.

— Некоторые люди говорят, конечно: медведи хорошие. Я и сам люблю животных. Но в данной ситуации у меня двое маленьких детей. Их безопасность мне гораздо дороже, — заметил Дмитрий.