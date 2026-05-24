В Башкирии обвиняемого в гибели 13-летнего пассажира заключили под стражу

Иглинский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Мужчину заключили под стражу на два месяца.
По версии следствия, ночью 19 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем без соответствующего водительского удостоверения. Двигаясь по автодороге Иглино — Красный Восход, он не справился с управлением, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет.
В результате аварии 13-летний пассажир автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. В суде обвиняемый и его защитник выступили против ходатайства следствия о заключении под стражу, попросив избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя.
