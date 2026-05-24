Самолет FlyArystan столкнулся с птицами

Видеозапись, снятую в аэропорту Астаны, опубликовал пользователь hamster.9343557.
«23 мая 2026 года, рейс Астана — Шымкент. Двигатель борта чинят прямо перед вылетом, рейс с 19:40 перенесен на 20:30, затем на 22:30. Люди в ожидании. Ни ясных ответов ни нормального борта. Замены борта не планируют, 100 человек ожидаем как починят двигатель. Люди бунтуют, отказываются садиться на этот борт, деньги за билеты не возвращают», — говорится в публикации.
Как сообщили в авиакомпании FlyArystan, рейс FS 7309 по направлению Астана — Шымкент от 23 мая 2026 года задержан по причине столкновения воздушного судна с птицами.
«Производится оценка повреждений для допуска самолета к дальнейшей эксплуатации. Пассажирам на гейте была предоставлена вода, а также будет предоставлено питание. Безопасность пассажиров и экипажа остается безусловным приоритетом авиакомпании FlyArystan», — уточнили в авиакомпании.