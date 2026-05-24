Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет FlyArystan столкнулся с птицами

Пассажиры рейса Астана — Шымкент пожаловались на задержку. По их словам, вылет откладывали несколько раз. В авиакомпании заявили, что самолет столкнулся с птицами, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Видеозапись, снятую в аэропорту Астаны, опубликовал пользователь hamster.9343557.

«23 мая 2026 года, рейс Астана — Шымкент. Двигатель борта чинят прямо перед вылетом, рейс с 19:40 перенесен на 20:30, затем на 22:30. Люди в ожидании. Ни ясных ответов ни нормального борта. Замены борта не планируют, 100 человек ожидаем как починят двигатель. Люди бунтуют, отказываются садиться на этот борт, деньги за билеты не возвращают», — говорится в публикации.

Как сообщили в авиакомпании FlyArystan, рейс FS 7309 по направлению Астана — Шымкент от 23 мая 2026 года задержан по причине столкновения воздушного судна с птицами.

«Производится оценка повреждений для допуска самолета к дальнейшей эксплуатации. Пассажирам на гейте была предоставлена вода, а также будет предоставлено питание. Безопасность пассажиров и экипажа остается безусловным приоритетом авиакомпании FlyArystan», — уточнили в авиакомпании.