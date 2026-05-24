В Перми на женщину с 5-летним ребёнком упало дерево в центре города

Женщина с 5-летним ребёнком пострадали от падения дерева в центре краевой столицы, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
По данным автора публикации, инцидент произошёл на улице Советской, 35. Пермячка шла вместе с дочерью в магазин, когда внезапно старая липа не выдержала сильного порыва ветра и рухнула на тротуар. Очевидцы помогли пострадавшим выбраться из-под ветвей, вызвали медиков и оказали первую помощь.
«За несколько минут до падения учащиеся начальной школы собрались рядом с деревом на выездное мероприятие. И таких “полуживых” лип там ещё несколько штук», — рассказали в телеграм-канале «ЧП Пермь».
К публикации также прикреплены несколько фотографий. На них видно, что дерево упало рядом со скамейкой и полностью перекрыло тротуар. На других снимках запечатлены пострадавшие в машине скорой помощи, а также гематомы на руке женщины, полученные в результате падения.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Пермского края.